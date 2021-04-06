Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер хвалилася схудлою фігурою в бікіні

Після того, як одного разу Кім вийшла на прогулянку з Кайлі і крупно зганьбилася, засвітивши свій целюліт і обвислі боки, вона твердо вирішила уникати подібного і працювала над собою. Саме тому Дженнер після народження дитини взялася за схуднення і не з'являлася на публіці, поки у неї не було перших результатів.

Примітно, що і зараз Кайлі намагається обмежувати себе у шкідливій їжі і не забуває про спорт, щоб захоплювати стрункою фігурою. Як видно на фото, які сама знаменитість опублікувала в сторісах трохи раніше, вона сильно змінилася. Тепер не тільки плоский живіт, але ще і досить великі стегна і тонка талія можуть здивувати.

Виглядає так, немов Дженнер добре попрацювала над такими пропорціями. Кайлі не так давно ніжилася біля басейну, показавши в цей раз себе з Кім найвдалішим чином і без збентеження.

Також зірка поділилася серією кадрів з приватного борту літака, яким користується для поїздок на відпочинок або у справах. Під час подорожі, схоже, Кайлі зробила ставку на комфорт, тому одягла трикотажний комплект яскравого відтінку.

Нижня частина комплекту в такому ж стилі ідеально доповнила її образ, за що модель отримала компліменти: «вражає, дівчинка; по дорозі в спортзал! 💨 😍 ; Я хочу одного разу стати таким же багатим, як ти; loveeeee цей колір на тобі; потрібен цей наряд 😍 😍 та куди вже вам треба їхати?; Куди ти йдеш?; Чому я не можу так виглядати; куди ти йдеш? 🤪 ; ваша Барбі дівчинка".

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