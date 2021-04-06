Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, Бахарі вже давно переїхала до США, де рекламує різний одяг, купальники та білизну. Зірку швидко охрестили турецькою Кім Кардашьян, адже форми у красуні дуже апетитні. Дівчина швидко розкрутилася в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч шанувальників.

Красуня цього разу опублікувала фото, де сиділа серед холодильників, в яких зберігалися напої. Дівчина одягла цікавий костюм зі зміїним забарвленням і відкритою спиною. Як можна помітити, на дівчата були мініатюрні стрінги на тоненьких ниточках.

"Загальний спосіб мислення, вище середнього", - написала зірка під фото.

"Гаряча і чудова, гламурна і красива"," приголомшливо видовищно"," Хороший у тебе горішок"," в кімнаті, повної мистецтва, я дивлюся тільки на неї"," Дівчина, мені подобається цей образ","чарівні очі, благородний темперамент, красива Гаряча дівчина".

Ми писали, що відома модель Гюль Бахарі показала пишну фігуру в бордовому вбранні.

Як видно, в бордовій сукні дівчина ледь може приховати такі величезні стегна. Заради того, щоб бути схожою на Кім Кардашьян, вона навіть набрала більше двадцяти кілограм.

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