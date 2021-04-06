Зірка популярного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко вразила шанувальників простим домашнім образом у сукні

67-річна російська актриса полюбилася багатьом людям завдяки яскравій ролі Валюхи в «Сватах». Тепер її шанувальники уважно стежать за життям артистки і регулярно постять її фотографії у фан-групах. Новий знімок Кравченко з'явився на одній з таких сторінок в Instagram, пише Politeka.net.

На фото актриса постала перед камерою у по-домашньому простому образі. На ній легке літнє плаття в квіточку самого простого крою. Волосся актриси зачесане назад без будь-якої вигадливої укладки, а на її обличчі непомітно особливого макіяжу. Кравченко позує зі щасливою посмішкою, яка заряджає глядачів позитивом.

Саме завдяки такому "близькому до народу" образу Кравченко і змогла завоювати свою популярність, про що свідчать захоплені коментарі під цим знімком.

"Найпрекрасніша актриса!", "Кохана", "ближче б до вас", "обожнюю Вас!!", "Улюблена Валюха!", "Дуже люблю і обожнюю, найкраща актриса, вам прекрасного дня", "молодці, Тетяна, ви завжди на позитиві, так тримати. Здоров'я, благополуччя, добра і удачі Вам", "Валюха нам з тобою такі зачіски не йдуть", "дивлюся на Вас і настрій піднімається", "це ж треба, стільки чарівності, шарму і позитиву в одній людині! Любимо вас дуже!",- пишуть люди.

Нагадаємо, ошатну Валюху зі "Сватів" засікли в магазині, актриса підкорила чином: "Яка красоточка".

Як повідомляла Politeka, Валюху зі "Сватів" в пошарпаних штанях і тільнику застали в обіймах "нареченого": "хуліганка".

Також Politeka писала, що зухвала Валюха зі "Сватів" насмішила фразочками, які розтягнули на цитати: "От, зараза!".