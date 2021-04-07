"Мурашки по шкірі навіть від одного виду"

Дружина співака Віктора Павлика розповіла, як змінилися її переваги під час вагітності, і показала чоловіка в несподіваному амплуа

26-річна Катерина Репяхова зараз чекає дитину від 55-річного Павлика, з яким вони одружилися минулого року. Дівчина любить ділитися епізодами свого життя в Instagram. Як передає Politeka.net, дівчина на своїй сторінці поділилася новими кадрами.

Репяхова під час вагітності пристрастилася до ягід, хоча раніше їх не любила. Тому, щоб порадувати кохану Павлик приніс додому полуницю і лохину. За покупками він їздив на мотоциклі. На опублікованих кадрах артист зображений в шкіряній куртці і шоломі.

"Ви не повірите, все життя була байдужа до полуниці, не розуміла людей, які люблять полуницю. Зараз у мене мурашки по шкірі навіть від одного виду. Ось, що робить вагітність з людьми", - поділилася дівчина.

Також Репяхова показала, як роздягнувся її чоловік, кинувши одяг на підлозі.

"Байкери вони такі", - підписала фото вона.

Як відомо, Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайлом.

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