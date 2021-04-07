Дружина співака Віктора Павлика розповіла, як змінилися її переваги під час вагітності, і показала чоловіка в несподіваному амплуа
26-річна Катерина Репяхова зараз чекає дитину від 55-річного Павлика, з яким вони одружилися минулого року. Дівчина любить ділитися епізодами свого життя в Instagram. Як передає Politeka.net, дівчина на своїй сторінці поділилася новими кадрами.
Репяхова під час вагітності пристрастилася до ягід, хоча раніше їх не любила. Тому, щоб порадувати кохану Павлик приніс додому полуницю і лохину. За покупками він їздив на мотоциклі. На опублікованих кадрах артист зображений в шкіряній куртці і шоломі.
"Ви не повірите, все життя була байдужа до полуниці, не розуміла людей, які люблять полуницю. Зараз у мене мурашки по шкірі навіть від одного виду. Ось, що робить вагітність з людьми", - поділилася дівчина.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Модниця Осадча осоромилася з вбранням зірки "Голосу країни" за 24 тисячі: "Побачила і..."
"Командування приносить співчуття": Україна зазнала великих втрат на Донбасі
Дорофєєва блиснула пружними сідницями, відправивши глядачів в "нокаут": один образ відвертіше іншого
НП під час зйомок "Світ навиворіт", Дмитру Комарову довелося нелегко: "На превеликий жаль..."
Також Репяхова показала, як роздягнувся її чоловік, кинувши одяг на підлозі.
"Байкери вони такі", - підписала фото вона.
Як відомо, Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайлом.
Нагадаємо, молода дружина Павлика без сорому здалася в прозорому боді, наплювавши на думку чоловіка і мами: "це занадто"
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика розкрила, що її хвилює перед народженням дитини: "в якому віці..."
Також Politeka писала, що молода дружина 55-річного Віктора Павлика розкрила секрет, який тримає їх разом: "чого і Вам бажаю»