Тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко привітав сина з днем народження
Як передає Politeka.net, відповідний пост екс-нападник опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"7 років на цій планеті. З Днем Народження, Райдер. Щасливі, що ти з нами", – написав Шевченко у підписі до посту з великою кількістю емоцій і красивими фото свого молодшого сина.
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До привітань Шевченка долучилися його друзі футболісти, колеги по тренерському цеху та українці.
"Вітаємо, батьки", "З іменинником", "З днем народження твого маленького принца", "Маленький Шева", "Вітаю з Днем народження сина. Схожий на хлопчика з Англії", "З днем народження, маленький Шева", - писали в коментарях під знімками.
Нагадаємо, Шевченко і його кохана Крістен у шлюбі з 2004 року. Пара виховує чотирьох дітей - Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера.
Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.
Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".
Також Politeka писала, що Шевченко погодився очолити Мілан, але є умови.