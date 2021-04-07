Тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко привітав сина з днем народження

Як передає Politeka.net, відповідний пост екс-нападник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"7 років на цій планеті. З Днем Народження, Райдер. Щасливі, що ти з нами", – написав Шевченко у підписі до посту з великою кількістю емоцій і красивими фото свого молодшого сина.

До привітань Шевченка долучилися його друзі футболісти, колеги по тренерському цеху та українці.



"Вітаємо, батьки", "З іменинником", "З днем народження твого маленького принца", "Маленький Шева", "Вітаю з Днем народження сина. Схожий на хлопчика з Англії", "З днем народження, маленький Шева", - писали в коментарях під знімками.

Нагадаємо, Шевченко і його кохана Крістен у шлюбі з 2004 року. Пара виховує чотирьох дітей - Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера.

Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.

Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".

Також Politeka писала, що Шевченко погодився очолити Мілан, але є умови.