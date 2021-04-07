"Холостячка" Ксенія Мішина, перехворіла коронавірусом, і Еллерт показали як їм жилося на карантині

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram Ксенії Мішиної та Еллерта з'явився колаж з карантинних буднів "солодкої парочки".

Фото взяті з сторіс Ксенії. Парочка куражиться і бавиться, корча гримаси, милуючись і ніжачись в обіймах один одного.

На одному з кадрів Олександр Еллерт говорить про хом'яків і кішечку, при цьому Ксенія ніжно притискається до Еллерта, намагаючись схопити за вухо зубками.

"Є хом'яки і кішка", - підписав Еллерт фото. Як раніше ми писали, у Ксенії і Еллерта з недавніх пір живе хом'ячиха і двоє милих хом'ячат. Хом'ячка знаменитій парі подарували, заявивши, що це" хлопчик " однак, через деякий час виявилося, що це вагітна хом'ячиха.

На одному з фото в колажі на фан-сторінці Ксенія і Еллерт скорчили гримаси, підписавши фото Ксенія і Олександр Хомякови.

Хом'яки стали невід'ємною частиною історій і пригод Ксенії та Еллерта. Не так давно Ксенія скаржилася, що мама хом'ячиха не підпускає дітей до годівниці і воді, шипить на них і кусає. А Олександр знімав справжню бійку хом'ячат за ядерце насіння.

Шанувальники із задоволенням помилувалися кадрами особистого життя Ксенії та Еллерта, не забули залишити кілька теплих слів авторам фан-сторінки, які створили справжній романтичний етюд з фото улюбленої пари.

"Милашки❤️❤️❤️❤️", "Ви сама класна пара!🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ", "Кривляки", - написали під колажем шанувальники найбільш обговорюваної пари в мережі.

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