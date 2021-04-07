Відомий український музикант і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про незвичайне прохання своєї дружини

Як відомо, днями Дорофєєва полетіла з України для зйомок реклами. А поки Дантес чекає вдома, співачка вирішила попросити його підготуватися до її приїзду. Як повідомляє Politeka.net, про це співак розповів у своїх сторіз в Instagram.

Втім, прохання Дорофєєвої виявилася досить дивною.

"Сьогодні Надія Володимирівна - моя дружина - попросила, щоб на вечерю ми приготували "перьодка сюле". Хто знає, що це?",- поцікавився Дантес у своїх шанувальників.

Пізніше він записав відео, в якому все ж розкрив, що ховалося за цим набором букв.

"Ну, що можу сказати? Ви всі величезні молодці! Тому що вгадали, що це картопля – пюре з оселедцем. Ох і Надія, так? Француженка!", - з гумором додав співак.

Судячи з усього, їх пара відмінно знає один одного і відноситься навіть до повсякденних побутових питань з почуттям гумору.

Раніше ми писали, що Дорофєєва вирушила на ефектну фотосесію без Володимира Дантеса. Дівчина зовсім не соромиться показати свою фігуру, радуючи фанатів кожним вигином.

Цього разу Надя показала, як позувала на яхті в закритому червоному купальнику.

Нагадаємо, Дорофєєва блиснула пружними сідницями, відправивши глядачів в "нокаут": один образ відвертіше іншого.

Як повідомляла Politeka, хихикаюча Тіна Кароль розпустила руки, обімлівши від виду Дантеса: "Мда уж... нічого, що він одружений?».

Також Politeka писала, що Дорофєєва на яхті засвітила пружні сідниці, помчавши від Дантеса за тисячі кілометрів: "Оу, сподіваюся...".