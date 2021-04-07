Українська модель Міла Кузнєцова, яку знають за величиною бюста 15-го розміру, показала свої "арбузики" в літаку, заявивши, що відправляється грітися на сонечку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram модель розмістила фото, на якому постала в джинсовому піджаку і короткому зеленому топіку з глибоким декольте. Рожевоволоса красуня одягла обруч-котячі вушка для більш грайливого образу, і написала про те, де воліє відпочивати, коли в Україні холодно.

"Полетіла в Хурганікану) 😆 😉 🙃 прогрію 🍉 🍉 на сонечку 🏜 ✌ 🤠 поки у нас холодно🥶.

Влітку я люблю відпочивати вдома❤🥰 на річці в Києві, чорному або Азовському морі)) Краса України безмежна🏕 🏖 🏔. Хто перший напише назву мого готелю в дірект тому, як завжди, пришлю сувенір🗿 🛍", - написала дівчина.

Відомо, що Міла Кузнєцова була учасницею шоу "Модель XL" на "1+1". Варто сказати, що незважаючи на те, що раніше говорилося, що Кузнєцова володарка 13 розміру грудей, сама жінка стверджує, що її розмір 15-й. Дівчина не повністю присвячує себе шоу-бізнесу, у вільний від фотосесій час, Кузнєцова працює помічником адвоката.

Міла Кузнєцова офіційно визнана володаркою найбільших натуральних грудей в Україні. Її внесли до Національного Реєстру Рекордів України.

"Ого яка вдохнов надихаюся Вами😮 😍 😍", "яка красива", "🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌷🌷😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💓❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Wawww😍", " Beautiful click beauty❤️❤️", "Дуже гарний колір волосся❤️ йде тобі дуже", "якщо літак розбивається, у вас є вбудовані подушки безпеки", - написали шанувальники.

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