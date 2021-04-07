"Йому в кожному було добре"

Відомий український ведучий Володимир Остапчук вразив українців різноманітністю своїх ефектних образів на шоу «Маска»

Як відомо, всі учасники "Маски" виступали на сцені в химерних костюмах, розроблених спеціально для проекту з увагою до найдрібніших деталей. Ведучий шоу також не міг залишитися осторонь, тому в кожному випуску Остапчук з'являвся в абсолютно новому образі. Добірка фотографій з його костюмами з'явилася на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram, пише Politeka.net.

Так, українцям запропонували вибрати, який з нарядів ведучого виявився найбільш пам'ятним.

Відзначимо, що перетворення Остапчука заради шоу дійсно вражають, адже він встиг побувати Джокером, Суперменом, Термінатором, Джонні Деппом, королевою Ельзою з "Холодного серця", Донною трояндою і не тільки. Кожен з цих образів був дуже переконливим і ефектним.

"У кожному ефірі шоу маска ведучий Володимир Остапчук вражав не менше учасників. Діліться-який образ Володимира вам сподобався найбільше?", - йдеться у підписі до знімків.

Українці тут же почали обговорювати, які образи ведучого їм запам'яталися.

"Мені все сподобалося, особливо 7", "Все", "йому в кожному було добре", "всі образи прекрасні", "класний ведучий", "Остапчук це просто бомба!", "Клоун", "Ельза залік", - пишуть люди.

Нагадаємо, худенька дружина Остапчука покрутилася на пляжі, показавши, що у неї під сукнею: "їдемо в...".

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