Відома суперблондинка і" королева ночі " Оля Полякова розцвіла в компанії зіркових чоловіків, притулившись до Олега Винника

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співак і детектив шоу "Маска" DZIDZIO показав фото, на якому зображені Оля Полякова в обнімку з Олегом Винником, а також Павло Костіцин, Володимир Остапчук і, власне сам автор фото - Михайло Хома.

Кадр зроблений на зйомках найпопулярнішого шоу "Маска". Артисти дуже схвильовані і зардевшиеся, знімок вийшов дуже емоційним.

Несподівана популярність шоу, за словами самих зірок, приніс учасникам і зірковим детективам збільшення інтересу до знаменитостей серед українців. В інтерв'ю Оля Полякова заявляла, що успіх шоу залежить не тільки від учасників, а й від детективів, які створюють атмосферу феєричності і драйву.

У своєму пості Михайло Хома він же DZIDZIO написав: "це неймовірне шоу 🌟🌟🌟🌟🌟"

Шанувальники, яким дуже подобається шоу, і участь музиканта в ньому написали безліч коментарів, з вдячністю і компліментами співакові і шоу, яке " дарує людям настрій:

"Маска-найкраще шоу🔥 🔥 🔥"," ви найкращі❤️❤️❤️"," дякую, що створюєте людям настрій!😉 🙃 😘 ", "Ві супер😍", "Ура Маскаааа😍 😍 😍", "невже закінчилося😍", " ви кращі ура ура !!!!!!?😁 😁 😁 😁 😇 ",- написали шанувальники.

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