Епатажна співачка Оля Полякова поскаржилася на українців своїм колегам по шоу "Маска", і прямо зйомках вирішила показати, хто став на її захист

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Оля Полякова вирішила поставити всі крапки над "і", розповівши українцям все, що вона думає про критику в її бік. Оля зняла відео разом з DZIDZIO і Винником, які стали на її захист.

"Дорогі мої, - почала свою промову Полякова. - Ну що ви причепилися до мого волосся. Ну це ж моя кухня і мені це волосся є!",- поскаржилася на передплатників знаменитість.

У сторіс, ліворуч від Полякової "увірвався з кулаками". Він завив: "Ше раз ви мені згадаєте про ті "волосся", по сраці дістанете!"

Співак і зірковий детектив на шоу "Маска" Олег Винник приєднався до "захисту": "а я проти... волосся пахнути весною... Це найголовніше, що має бути!"

DZIDZIO додав: "Ви не маєте свого волосся? Шо ви вчепились за її волосся?"

Співачка поділилася: "Ось так!!! Зрозуміли, які у мене захисники, так що дивіться, більше фігню мені не пишіть!!!"

Варто сказати, що Полякова разом з колегами зверталася до шанувальників в жартівливій манері, радіючи і епатуючи шанувальників своєю поведінкою.

Мабуть, мова йде про критику з боку шанувальників на пост про млинці, де Оля готує з розпущеним волоссям.

Після "гнівного" звернення до українців Оля показала крупним планом свої губки, під трек "ось він, справжній пельмень", погойдуючи DZIDZIO на руках. Той увалився без сорому на коліна до знаменитості, висунувши набік язик.

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