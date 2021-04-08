"Не можна було включити телевізор, не побачивши його"

Відомий американський актор Уолтер Олкевич, який зіграв "слизького" бармена в серіалі "Твін Пікс", помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі

Акторові було 72 роки. Про смерть батька повідомив його син, сценарист Зак Олкевич. За останні 20 років у Уолтера були серйозні проблеми зі здоров'ям. Чоловік переніс серію операцій на коліні, які викликали інфекції та призвели до того, що він був прикутий до ліжка. Через це акторові довелося залишити кар'єру, а його синові - кинути старшу школу, щоб за ним доглядати.

Олкевич дебютував у кіно в 1979 році, зігравши невелику роль в комедійному бойовику Стівена Спілберга "1941". В цілому він знявся в майже сотні фільмів і серіалів.

Найбільш запам'ятовується роллю канадця Жака Рено, бармена та сутенера, в перших двох сезонах серіалу Девіда Лінча "Твін Пікс", а також приквела "Твін Пікс: Крізь вогонь".

Зіграв Олкевич і в третьому сезоні, який вийшов в 2017 році, востаннє з'явившись на телеекранах.

"Це була його перша роль протягом майже 15 років, і він все це робив з-за стійки, щоб приховати той факт, що він не міг стояти", - розповідав його син Зак.

Користувачі сумують за актором в Мережі, висловлюючи свої співчуття і згадуючи, яким великим він був:

"Ще один талановитий актор, який знявся в "Twin Peaks", відправився на той світ. Царство Небесне, Уолтер"

"Ми втратили великого актора. Спочивай з миром"

"Я завжди буду пам'ятати його з Твін Пікс..."

"Можливо, Уолтер Олкевич зробив більше для створення містичної інтриги Твін Пікс, ніж будь-який інший актор"

"У 80-ті або 90-ті роки не можна було включити телевізор, не побачивши Уолтера Олкевича в який-небудь серії. Він був одним з тих характерних акторів, типу "Я не знаю його імені, але я впізнаю його обличчя де завгодно".

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