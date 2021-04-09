Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер показала фірмову модельну ходу " від стегна"

Схудла після пологів Кайлі намагалася весь цей час акцентувати увагу на тонкій талії, щоб широкі стегна були подалі від коментаторів в Instagram, які розглядають її фото. Дівчина довгий час навіть не говорила, як їй вдалося скинути зайве, а потім і зовсім заявила, що просто не їсть шкідливе.

Тепер же дієтологи помічають, що Дженнер багато працювала в залі, а її округлі стегна дісталися їй не просто так. Кайлі цього разу підігріла інтерес до себе потрібним чином - вперше за довгий час хвалилася саме сідницями, обтягнутими вузькою сукнею з оригінальним принтом. Через малюнків на тканині візуально здається, ніби її фігура ще більше звичайного.

Зокрема, мова йде саме про сідницях, на яких сконцентрована вся увага знімає Дженнер на телефон, поки сама вона швидко йде вперед, струшуючи темним волоссям.

"Не бачив тебе такого раніше; Кокосова долина, так красиво; О, чорт візьми, Бог 🤩 🤩 🤩 te amo; якби Gucci Mane все ще був актуальний, то це був би я ...; легендарна дівчинка; королева тупає; тут немає обличчя і добре. Так краще; Чи можу я позичити це плаття після того, як ти з ним покінчиш?; Хіба вона не бачить повз силікону ???; желе трясеться, обережно".

Тепер же дієтологи помічають, що Дженнер багато працювала в залі, а її округлі стегна дісталися їй не просто так. Кайлі цього разу підігріла інтерес до себе потрібним чином - вперше за довгий час хвалилася саме сідницями, обтягнутими вузькою сукнею з оригінальним принтом. Через малюнків на тканині візуально здається, ніби її фігура ще більше звичайного.

Зокрема, мова йде саме про сідницях, на яких сконцентрована вся увага знімає Дженнер на телефон, поки сама вона швидко йде вперед, струшуючи темним волоссям.

"Не бачив тебе такого раніше; Кокосова пальма, так красиво; О, чорт візьми, Бог 🤩 🤩 🤩 te amo; якби Gucci Mane все ще був актуальний, то це був би я ...; легендарна дівчинка; королева тупає; тут немає обличчя і добре. Так краще; Чи можу я позичити це плаття після того, як ти з ним покінчиш?; Хіба вона не бачить повз силікону ???; желе трясеться, обережно".

Примітно, що і зараз Кайлі намагається обмежувати себе у шкідливій їжі і не забуває про спорт, щоб захоплювати стрункою фігурою. Як видно на фото, які сама знаменитість опублікувала в сторісах трохи раніше, вона сильно змінилася. Тепер не тільки плоский живіт, але ще і досить великі стегна і тонка талія можуть здивувати.

Виглядає так, немов Дженнер добре попрацювала над такими пропорціями. Кайлі не так давно ніжилася біля басейну, показавши в цей раз себе з Кім найвдалішим чином і без збентеження.

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