Південний антициклон значно змінить погоду в Україні
Як передає Politeka.net, прогнозом на 9 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, антициклон Пеггі принесе в країну потепління до + 18 градусів.

У той же час синоптик зазначає, що не обійдеться і без нічних заморозків.

"Антициклон зумовить в п'ятницю в Україні суху сонячну погоду, тільки найближчої ночі на приазов'ї очікується невеликий дощ. У Києві завтра буде сухо і тепліше, до +10 градусів. А вихідними температура повітря пожене далі, до сонечка, передбачається + 13 + 17 градусів", - повідомила Діденко.

Варто відзначити, що в західній частині України 8 квітня випав сніг.
У мережі опублікували кадри зимової казки посеред весни.
На Буковині температура опускалася до 17 градусів нижче нуля.
Також негода розгулялася і в Карпатах. На вершині гори Піп Іван температура сягала -13.

Нагадаємо, синоптик Діденко попередила про аномальну погоду в Україні:"дощ перетворюватиметься на сніг".

Як повідомляла Politeka, квітневі снігопади нагрянули в Україну, людей попереджають про небезпеку: кадри стихії.

Також Politeka писала, що весна остаточно злетить з котушок, сніг і морози увірвуться в Україну: в які області повернеться зима.

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