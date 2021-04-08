Ну нарешті!

Південний антициклон значно змінить погоду в Україні Як передає Politeka.net , прогнозом на 9 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, антициклон Пеггі принесе в країну потепління до + 18 градусів.

У той же час синоптик зазначає, що не обійдеться і без нічних заморозків.