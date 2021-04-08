Білоруська актриса, яка зіграла в "Мухтарі", Белла Шпінер померла у віці 45 років

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили колеги актриси в соцмережі Facebook, зокрема, сумна новина з'явилася на сторінці театрального критика Дмитра Єрмолович-Дащинського.

У повідомленнях сказано, що актриса не змогла перемогти онкологічне захворювання, яке забрало жінку в такому молодому віці.

Актриса Юелла Шпінер народилася в 1976 році в Могильовській області. Своє життя жінка з юних років присвятила мистецтву. У 1994-му майбутня актриса закінчила Мінське училище мистецтв, в 1996 - му-Мінське музичне училище, в 2000 - му-білоруську державну академію мистецтв. Працювала в Мінському ТЮГу, а також в перспективному театрі " Дзе-Я?", також брала активну участь у Республіканському театрі білоруської драматургії.

Її ролі, за якими Белла запам'яталася глядачеві, - яскраві і живі. У 2007 році жінка стала зніматися в серіалах. Глядач пам'ятає актрису за ролями в серіалах " Мухтар.Новий слід"," операція", " Вольф Мессінг. Бачив крізь час", "ворожіння при свічках", "Журов", "полювання на гауляйтера", "відділ "С.С. С. Р.", "Білі вовки", "Куба" та інших.

Також Шпинар була вокалісткою групи"Диліжанс-jazz".

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