Дощі нарешті дадуть українцям перепочити, проте нічні заморозки поки не відступають
Про те, якою буде погода в країні 9 квітня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, п'ятниця в Україні буде відносно теплою, сухою і сонячною зі мінливою хмарністю. Опадів не очікується. Синоптики уточнили, що зараз Україну з приходом антициклону Пеггі накрило поле високого атмосферного тиску.
Проте незважаючи на те, що вдень в Україні буде відносно тепло, нічні температури залишаються низькими.
У північних областях термометри вночі покажуть від -1 до -3 градусів, а вдень повітря прогріється від +6 до +9.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Нікітюк похвалилася інтер'єром стильного житла, засвітивши дитячу: "Хто там сховався?"
Дочка Кравець із "Квартал 95" в мереживному корсеті вирішила показати, якою пустунею виросла: "Мамина копія"
"Холостяк" Заливако здогадався змити з усіх учасниць макіяж, результат перевершив очікування: "Це хто?"
Всюдисуща Осадча показала дітей Ірини Білик на честь особливої дати: "Схожий на Кузьму, напрочуд!"
На заході вночі також очікуються заморозки від -1 до -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +10.
У центрі вночі очікується від 0 до -3 градусів, а вдень – від +8 до +10.
У східних областях вночі температура коливатиметься від 0 до -2 градусів, а вдень повітря прогріється до +6...+9 градусів.
У південних областях буде найтепліше. Вночі там очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – від +9 до +12.
У Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі похолодає до 0 ... -2 градусів, а вдень очікується від +9 до +11.
Нагадаємо, потеплішає до + 18: антициклон Пеггі мчить на Україну, остогидлі пуховики пора ховати в шафу.
Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки доб'ють українців, дощі і заморозки остаточно зіпсують квітень: до чого готуватися.
Також Politeka писала, що снігопад посеред весни приголомшив одеситів, кадри аномалії: "засинає снігом з ранку".