До вихідних в Україні розпогодиться

Дощі нарешті дадуть українцям перепочити, проте нічні заморозки поки не відступають

Про те, якою буде погода в країні 9 квітня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, п'ятниця в Україні буде відносно теплою, сухою і сонячною зі мінливою хмарністю. Опадів не очікується. Синоптики уточнили, що зараз Україну з приходом антициклону Пеггі накрило поле високого атмосферного тиску.

Проте незважаючи на те, що вдень в Україні буде відносно тепло, нічні температури залишаються низькими.

У північних областях термометри вночі покажуть від -1 до -3 градусів, а вдень повітря прогріється від +6 до +9.

На заході вночі також очікуються заморозки від -1 до -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +10.

У центрі вночі очікується від 0 до -3 градусів, а вдень – від +8 до +10.

У східних областях вночі температура коливатиметься від 0 до -2 градусів, а вдень повітря прогріється до +6...+9 градусів.

У південних областях буде найтепліше. Вночі там очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – від +9 до +12.

У Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі похолодає до 0 ... -2 градусів, а вдень очікується від +9 до +11.

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