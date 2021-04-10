Скуласта українська блогерша Анастасії Покрещук, яка прославилася після участі в шоу "Від пацанки до панянки" ефектно вип'ятила перероблену п'яту точку

Провокаційні знімки дівчина розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net

Як відомо Анастасія в свої 31 рік вже встигла сильно збільшити вилиці, губи і груди, видалити грудочки Біша, зробити ліпосакцію підборіддя і виконати безліч транформацій. Також вона неодноразово заявляла, що не збирається зупинятися на досягнутому і зовсім недавно вирушила до Туреччини, щоб в черговий раз лягти під ніж пластичних хірургів.

Похрещук вже відкачала зайві жири, збільшила п'яту точку і "намалювала" кубики на пресі.

Тепер результатами вона вирішила похвалитися перед шанувальниками.

На фото блогерша попозував стоячи біля вікна в чорних трусиках-бікіні і топі, вип'ятивши свою п'яту точку.

"Як вам мій горіх?😍 17 днів операції (ліпосакція і ліпофіллінг) обожнюю", - написала Покрещук.

Шанувальники оцінили старання Анастасііі, адже всього за півгодини їй поставили понад 6700 лайків.

«У мене рідний такий»,

«Вогонь»,

«Бомба»,

"Дуже", - пишуть в мережі.

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