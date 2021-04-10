Скуласта українська блогерша Анастасії Покрещук, яка прославилася після участі в шоу "Від пацанки до панянки" ефектно вип'ятила перероблену п'яту точку
Провокаційні знімки дівчина розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net
Як відомо Анастасія в свої 31 рік вже встигла сильно збільшити вилиці, губи і груди, видалити грудочки Біша, зробити ліпосакцію підборіддя і виконати безліч транформацій. Також вона неодноразово заявляла, що не збирається зупинятися на досягнутому і зовсім недавно вирушила до Туреччини, щоб в черговий раз лягти під ніж пластичних хірургів.
Похрещук вже відкачала зайві жири, збільшила п'яту точку і "намалювала" кубики на пресі.
Тепер результатами вона вирішила похвалитися перед шанувальниками.
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На фото блогерша попозував стоячи біля вікна в чорних трусиках-бікіні і топі, вип'ятивши свою п'яту точку.
"Як вам мій горіх?😍 17 днів операції (ліпосакція і ліпофіллінг) обожнюю", - написала Покрещук.
Шанувальники оцінили старання Анастасііі, адже всього за півгодини їй поставили понад 6700 лайків.
«У мене рідний такий»,
«Вогонь»,
«Бомба»,
"Дуже", - пишуть в мережі.
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