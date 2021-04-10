Відомий український співак Володимир Дантес показав їх з Надею Дорофєєвою веселі спільні розваги з подругою

Як повідомляє Politeka.net, артист у своєму Instagram привітав з днем народження їх з дружиною спільну подругу-підприємницю Леру Бородіну.

"Лерочка, мій пост сьогодні для тебе. Не знаю, чи відчуваєш ти нашу сильну любов до тебе, але ми з Надею тебе обожнюємо. З днем народження!", - написав співак.

Він також поділився святковим відео, на якому зібрав найвеселіші моменти їх спільних розваг. На кадрах Дантес, Дорофєєва і Бородіна безтурботно веселяться, катаються на різних атракціонах з гучними криками, подорожують і сміються.

Сама іменинниця відреагувала на пост словами: "Омайгад обожнюю! Люблю!".

Шанувальники Дантеса також приєдналися до привітань.

"Обожнюю її гумор", "так мило", "з Днем Народженням тебе Лєраааааа!", "Здорово", - пишуть люди.

Зазначимо, що днями Дантес оголосив про своє рішення не виходити на вулицю. Про це Володимир розповів в одному з останніх сторіс.

Вся справа в тому, що блогер тісно спілкувався з людьми, у яких виявили коронавірус.

За словами співака, він зайняв себе переглядом шоу "Холостяк". Ситуацію ускладнило те, що його дружина, Надя Дорофєєва полетіла на зйомки в іншу країну, тому вдома він сидів один.

Нагадаємо, заміжньої Дорофєєвої публічно зізнався в коханні продюсер "Голосу країни": "Надя розкрилася зовсім інакше".

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