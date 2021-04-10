Старша дочка Олі Полякової-Маша показала знімок поруч з жеребцем і зібрала купу лайків

Так, 16-річна Маша Полякова відома українцям здебільшого через зіркову матір, проте останнім часом дівчина непогано справляється сама.

У мікроблозі Instagram за життям дівчинки стежать як шанувальники, так і журналісти. Всього на її сторінку підписано 172 тисячі осіб, а її публікації збирають все більше лайків.

Після того, як Полякова-молодша оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва, вона довгий час мовчала. Тоді Маша ввечері прогулялася на пішохідному мосту між аркою Дружби народів і Володимирською гіркою і показала середній палець руки, чим викликала активні обговорення і обурення користувачів мережі.

І ось сталося таке, про що Маша не могла не похвалитися.

"Через проблеми зі спиною, я дуже довго не їздила верхи і ось я на коні, я дуже рада цьому», - із захопленням повідомила вона.

На камеру дівчинка скрутила губи трубочкою, тримаючи рукою красивого жеребця.

"Їздили ви коли то верхи??✨ ✨ ", - запитала Полякова у своїх передплатників.

"Займаюся кінним спортом",

"Так їздила, це кайф",

" Ні, але дуже мрію ♪ ",

"Це моє життя", - відповіли їй.

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