Старша дочка Олі Полякової-Маша показала знімок поруч з жеребцем і зібрала купу лайків
Так, 16-річна Маша Полякова відома українцям здебільшого через зіркову матір, проте останнім часом дівчина непогано справляється сама.
У мікроблозі Instagram за життям дівчинки стежать як шанувальники, так і журналісти. Всього на її сторінку підписано 172 тисячі осіб, а її публікації збирають все більше лайків.
Після того, як Полякова-молодша оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва, вона довгий час мовчала. Тоді Маша ввечері прогулялася на пішохідному мосту між аркою Дружби народів і Володимирською гіркою і показала середній палець руки, чим викликала активні обговорення і обурення користувачів мережі.
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І ось сталося таке, про що Маша не могла не похвалитися.
"Через проблеми зі спиною, я дуже довго не їздила верхи і ось я на коні, я дуже рада цьому», - із захопленням повідомила вона.
На камеру дівчинка скрутила губи трубочкою, тримаючи рукою красивого жеребця.
"Їздили ви коли то верхи??✨ ✨ ", - запитала Полякова у своїх передплатників.
"Займаюся кінним спортом",
"Так їздила, це кайф",
" Ні, але дуже мрію ♪ ",
"Це моє життя", - відповіли їй.
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