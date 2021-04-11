На 97 році життя не стало Еміля Верника, головного режисера літературно-драматичного мовлення Всесоюзного радіо і доцента Школи-студії МХАТ

Про трагедію 10 квітня повідомив його син-актор Ігор Верник. За його словами, причиною смерті батька стала зупинка серця.

Також Ігор Верник розповів журналістам, що його батько ще 10 днів тому керував автомобілем.

"Возив мене просто в задоволення по селищу, сам сидів за кермом. Останнім часом він погано себе почував", - поділився актор.

Еміль Верник у 1958-1969 роках працював режисером у головній редакції природничо-наукових програм Всесоюзного радіо, а в 1969-1991 роках був головним режисером Головної редакції літературно-драматичного радіомовлення. У 1990 — х роках працював художнім керівником-головним режисером Головної редакції художніх програм студії «Радіо-1» (нова назва першої програми Всесоюзного радіо). Під керівництвом Еміля Верніка було випущено більше 200 радіопостановок. У них грали Тетяна Дороніна, Олег Єфремов, Олег Табаков, Марина Неєлова, Володимир Машков, Андрій Миронов та інші.

Користувачі висловлюють свої співчуття у зв'язку з втратою великого діяча: "Світла і вічна пам'ять прекрасній людині Емілю Вернику!!!"; "Щирі співчуття..."; "Великий! Світлий і щирий!! Співчуття Вашій родині! 🕯❤".



Раніше ми писали про смерть відомої радянської актриси Ніни Зоткіної. Про це повідомив режисер Михайло Дегтяр, який дізнався про трагедію від однокласниці, яка жила з нею в одному під'їзді: "З жахом розповіла, що вже пару днів відчувала неприємний запах з-під сусідських дверей", - написав режисер. Він повідав, що довелося викликати поліцію і виламувати двері. Виявилося, що тіло два тижні пролежало в квартирі.

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