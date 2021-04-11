З отриманням пенсій на дому покінчено. Українців чекає нововведення вже цієї осені

Так, з 1 вересня майже всі пенсії будуть виплачуватися на банківські картки. До цього часу кожен громадянин України може вибрати той банк, який подобається йому найбільше. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна 24", пише "УНІАН".

"На сьогоднішній день ці майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно", - повідомив Музиченко, додавши, що вся процедура проходить буквально в один клік, і людині нікуди не потрібно ходити. Інформація про вибір банку надходить до органу, що відповідальний за виплати.

Заступник міністра додав, що якщо громадяни до вересня не забезпечать вибір банку, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і проінформує їх про це.

При цьому в нововведенні є свої винятки. Є чотири категорії громадян, які продовжать отримувати пенсії та соцвиплати на дому. До них відносяться: особи з інвалідністю І групи, особи, які потребують спецдогляду після рішення медкомісії, особи, старше 80 років та одержувачі соцдопомоги, які не мають права на пенсію. Для доставки виплат цим громадянам будуть окремо проводитися конкурси серед постачальників послуг.

Раніше ми розповідали про підвищення пенсій з 1 липня. Пов'язано це з ростом прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія збільшиться до 1854 гривень, а максимальна - рівно в 10 разів більше - до 18540 гривень.

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