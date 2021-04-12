Модель Даша Хлистун, яка стала дружиною "Холостяка-10" Макса Михайлюка, розповіла про головну подію цього дня

Як вже помічала Даша, вона ще не народила і поки тільки готується до цієї події, перед тим, як розповісти про те, що відбувається в її житті, модель вирішила також підігріти інтерес до себе і свого партнера – Максу Михайлюку. Пара знялася в ніжній фотосесії, в якій змінила кілька образів.

Даша вирішила поділитися кадром в Instagram, на якому блищала в ніжно-червоному шовковому платті з тонкими бретелями і притулившись до чоловіка, позує спиною до камери. Завдяки правильно підібраному ракурсу живота дівчини на останніх термінах практично не видно, а образ здається досить гармонійним.

"Прийшов час поділитися з Вами пологовим будинком який ми вибрали) а це було для нас максимально складно😒розглядали багато варіантів, дізнавалися у друзів і знайомих, їздили і дивилися🤪 спочатку планували бути в одному з державних, я як би не вибаглива, мені головне щоб було чисто, затишно і комфортно. З лікарем, та й в цілому.

Але, після того як ми поїхали дивитися один пологовий будинок, я вийшла з нього і відразу сказала Максу «хочу народжувати тут!"🥰як там добре😌 годують 6 разів на день! Ну ось як тут встояти😅 😂 макс буде жити з нами в палаті», - розповіла Даша.

«Легких пологів ❤️; Красунчики улюблені 😍❤️; Даша ви дуже красиві😍; Легких вам пологів🙏 Вже так скоро відбудеться найкраща в житті зустріч 😍; Яке щастя, Дашенька😍 Легких вам пологів😍😍😍😍😍 Ви найкраща)))», - пишуть шанувальники.

Також раніше дівчина повідомляла, що ще не в пологовому будинку, ще не народила, хоча вже не відмовилася б від того, щоб познайомиться зі своєю дочкою.

"Вирішила вийти на зв'язок, так як багато хто сприйняв мою пропажу як те, що я вже народила). Я б була не проти якщо чесно 😅. Гормони мої мене так луплять, що я просто в шоці. Я напевно стільки за все життя не плакала, як за останні два дні, або я за двох так реву😅 😬... Я звичайно розумію, що в такому положенні ми недовірливі, ранимі, плаксиві. Але Блін, я злюся, коли розумію, що сама собі не належу зараз. Що все це виходить з під контролю", - підсумувала Даша.

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