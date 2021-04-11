Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма ефектно перевтілився в Джамалу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував уривок з популярного шоу пародій "Ліпсінк батл", в якому він взяв участь. Ямі дістався образ Джамали, який він дуже успішно втілив на сцені. Хореограф одягнув оригінальне плаття, чорні колготки і підбори.

Варто відзначити, що під час виступу зірок на сцені, на сусідньому помості сидить їх група підтримки. Підтримати Яму прийшла його сім'я-дружина Ліліанна і 5-річний син Леон. Під час виступу батька маленький син явно був приголомшений і шокований тим, що відбувається на сцені. Це було видно по його розгубленому обличчю. І якщо Ліліанна підтанцьовувала в такт музиці, то Леон сидів з кам'яним обличчям.

"Новий виклик-образ Джамали в Ліпсінк Баттл", - підписав відео Яма.

У коментарях хореографу залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Вчорашній ваш виступ на ліпсінк баттлі дивилася з мамою по телевізору», «набридли чоловіки в жіночому вбранні», «це щось неймовірне, браво», «вдалий образ», «ти просто вогонь»,-пишуть користувачі Мережі.

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