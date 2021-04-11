Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала новий образ у шкірі

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька не перший рік радує українців своїми піснями. Дівчина стала відомою після участі в одному з шоу на центральному каналі, після чого популярність красуні стала стрімко зростати. Зараз співачка не тільки радує піснями, а й активно підігріває інтерес до своєї персони в Instagram.

Цього разу красуня позувала в шкіряній сукні. Дівчина стояла біля великого автобуса, зайшовши на сходинки і розвернувшись спиною. На вулиці був вітер, тому волосся у красуні виявилися розпатланими.

"Чудовий день", - написала Зарицька під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "неймовірна красуня".

Повідомлялося, вокалістка групи Kazka Олександра Зарицька порадувала публіку новим фото і важливою звісткою.

Зарицька позувала в чорній маєчці, здивувавши пишними формами. Головне, на що зірка попросила звернути увагу, це на її обличчя. Олександра здивувала змінами в зовнішності," розмалювавши " лоб і щоки.

"Етеншн!! Б'юті-маніяк знову онлайн", - написала Зарицька під фото.

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