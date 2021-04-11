Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко, яка називає себе DJ Nana подражнила публіку, показавши шикарну розтяжку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram 34-річна знаменитість показує кадри свого "відновлення". Анастасія опублікувала нове фото, на якому демонструє свою шикарну розтяжку прямо на вулиці.

Зірка одягла спортивні легінси, кофту і кепку - все чорного кольору, і лише туфлі для фото зірка одягла яскраво-жовтого кольору.

Брюнетка позувала на одній нозі, другу піднявши вертикально вгору. До ідеальної розтяжки Насті ще трошки потрібно попрацювати, ну а в цілому у дівчини дуже здорово вийшло.

Однією рукою Анастасія взялася за витягнуту ногу, другу притулила до козирка кепки і розповіла, як їй вдається "робити" спокійний вираз обличчя.

"Ідеально пряма спина забезпечує спокійний вираз обличчя.",- підписала знімок Кумейко.

Дівчина позувала на вулиці, на тлі пофарбованих в сіре гаражних дверей, підписавши, що знаходиться в Києві. здивовані фоловери стали хвалити та коментувати фото, незвичайний наряд інтригує шанувальників співачки, яка все частіше показує як займається собою:

"Обожнюю Total black і яскраві туфлі)).. і пряму спину і спокійний вираз обличчя!💛 ", "Годиться👌 🔥", "Кльово", "🖤🖤🖤🖤🖤💛🖤🖤🖤🖤🖤", "Супер спритність🌹❤️", "Не вистачає жовтої косухи)", - підписали шанувальники. Щодо куртки під коментарем вибухнула ціла дискусія, де фанати підтримали ідею додати до образу жовту шкіряну куртку "косуху".

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