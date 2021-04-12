Принц Гаррі прилетів до Великобританії на похорон свого дідуся принца Філіпа, герцога Единбурзького

Герцог Сассекський прибув до Лондона рейсом з Лос-Анджелеса. Його літак приземлився в аеропорту Хітроу о 13:15 11 квітня, повідомляє газета The Sun.

36-річний чоловік в брюках чінос, куртці і чорній масці був зустрінутий співробітниками Служби безпеки з поліцейськими машинами на злітній смузі. Він сів у чорний Range Rover і поїхав.

Раніше джерела видання говорили, що принц Гаррі зупиниться в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу, де він жив зі своєю дружиною Меган Маркл. Він повинен провести на карантині десять днів.

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Джерела, близькі до пари, сказали, що 39-річна Меган хотіла приєднатися до свого чоловіка, але лікар порадив їй не подорожувати, оскільки вона вагітна їх другою дитиною.

Це перший раз, коли Гаррі перебуває у Великобританії з березня минулого року. 36-річний принц Гаррі і 39-річна Меган Маркл після відходу з королівської сім'ї перебралися до Каліфорнії.

Принц Філіп, герцог Единбурзький помер минулої п'ятниці вранці у Віндзорському замку. Дружину королеви Єлизавети II було 99 років.

Свої співчуття вже висловили десятки монарших сімей і знаменитостей з усього світу, і повідомлення продовжують надходити. У їх числі, хоч і з невеликою затримкою, виявився онук принца Філіпа. Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вшанували пам'ять монарха, опублікувавши заяву на офіційному сайті своєї організації Archewell. Сайт тимчасово став недоступний, а на головній сторінці на сірому тлі можна прочитати лише наступні рядки:

"Світла пам'ять його Королівській Високості

Герцогу Единбурзькому, 1921-2021

Дякуємо за вашу службу... Ми будемо неймовірно сумувати»

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