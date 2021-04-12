Принц Гаррі прилетів до Великобританії на похорон свого дідуся принца Філіпа, герцога Единбурзького
Герцог Сассекський прибув до Лондона рейсом з Лос-Анджелеса. Його літак приземлився в аеропорту Хітроу о 13:15 11 квітня, повідомляє газета The Sun.
36-річний чоловік в брюках чінос, куртці і чорній масці був зустрінутий співробітниками Служби безпеки з поліцейськими машинами на злітній смузі. Він сів у чорний Range Rover і поїхав.
Раніше джерела видання говорили, що принц Гаррі зупиниться в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу, де він жив зі своєю дружиною Меган Маркл. Він повинен провести на карантині десять днів.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Тіну Кароль зняли в несподіваному вбранні на кухні, співачка розійшлася: "оцінила гречку і..."
Ткач з "Квартал 95" здивував зміною іміджу, артиста не впізнати: "Ласточкін, це ти?"
Їй було всього 25: життя молодої актриси трагічно обірвалося через п'яного сина екс-депутата
"У Потапа очі на лоб полізли": з'явилися гарячі кадри, як з Кароль без ліфчика злетіла сукня
Джерела, близькі до пари, сказали, що 39-річна Меган хотіла приєднатися до свого чоловіка, але лікар порадив їй не подорожувати, оскільки вона вагітна їх другою дитиною.
Це перший раз, коли Гаррі перебуває у Великобританії з березня минулого року. 36-річний принц Гаррі і 39-річна Меган Маркл після відходу з королівської сім'ї перебралися до Каліфорнії.
Принц Філіп, герцог Единбурзький помер минулої п'ятниці вранці у Віндзорському замку. Дружину королеви Єлизавети II було 99 років.
Свої співчуття вже висловили десятки монарших сімей і знаменитостей з усього світу, і повідомлення продовжують надходити. У їх числі, хоч і з невеликою затримкою, виявився онук принца Філіпа. Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вшанували пам'ять монарха, опублікувавши заяву на офіційному сайті своєї організації Archewell. Сайт тимчасово став недоступний, а на головній сторінці на сірому тлі можна прочитати лише наступні рядки:
"Світла пам'ять його Королівській Високості
Герцогу Единбурзькому, 1921-2021
Дякуємо за вашу службу... Ми будемо неймовірно сумувати»
Нагадаємо, як провів останні дні життя чоловік королеви Єлизавети II, відомі подробиці: "у нього було тільки одне..."
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл і принц Гаррі обурили зовнішністю над могилою чоловіка королеви Єлизавети II: "зі зв'язкою бананів і..."
Також Politeka писала про зречення Єлизавети II від престолу через смерть чоловіка: у Британії розкрили можливість змін.