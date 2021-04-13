Модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, показала себе в яскравому образі

Як пише Politeka.net, Белла Хадід є дочкою відомої моделі. Красуня разом з сестричкою Джіджі встигли підкорити світові подіуми, захоплюючи красою. Не забуває Белла і про соціальні мережі, де ділитися цікавими образами.

Цього разу красуня здалася в купальнику, який складався з тоненьких смужок і спідниці, а образ доповнила стильною сумочкою. Дівчина сиділа на колінах на траві, вигнувшись назад.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Люблю", " мені подобається цей зелений колір !!!!", "Проклята дівчинка"," Белла, ти надихаєш на життя"," Ти занадто небезпечна для серця, спасибі за красу", "чудова жінка", " вийди за мене заміж, ти найкрасивіша дівчина в житті‼".

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На свіжих знімках Белла поділилася кадрами, зробленими під час відпочинку. Вона позувала на пляжі в трусиках і ТОПі для купання. Голову модель прикрила кумедною панамкою.

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