Кабінет Міністрів оновив перелік тих, хто може отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з локдауном в "червоних" зонах

Уряд урізав список ФОПів, які можуть розраховувати на «карантинні виплати».

Це передбачено постановою Кабміну № 328, опублікованому на урядовому порталі. Документ був прийнятий на засіданні КМУ в середу, 7 квітня.

Після змін з переліку вилучено:

роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання);

ремонт комп'ютерів і периферійного обладнання;

ремонт обладнання зв'язку та електронної апаратури побутового призначення для прийому, запису і відтворення звуку і зображення;

ремонт побутових приладів, взуття та шкіряних виробів, меблів, годинників та ювелірних виробів;

ремонт побутових приладів і предметів особистого споживання.

Нагадаємо, звернутися за матеріальною допомогою можна протягом 30 днів з дня встановлення жорстких обмежень. Якщо в регіоні вже діє або діяв жорсткий карантин, відлік починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 9 квітня.

Відмітимо, в червоній зоні епідеміологічної небезпеки знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. З 11 квітня «червону зону» покинула Закарпатська область.

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