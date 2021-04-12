На своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп

Як передає Politeka.net, музичну роботу під назвою "Ми ростем" опублікували на YouTube-каналі "ВВ" (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Прем'єра кліпу приурочена до Дня українського Скаута, який відзначається 12 квітня. В основі пісні лежить старовинний текст, якому вже близько 100 років. У відео можна побачити Устима Скрипку, повний склад "ВВ" і тренування скаутів з організації "Пласт". Примітно, що всі діти Олега беруть участь у пластунській діяльності.

Ідею проекту подала мама Устима, дружина Скрипки Наталія Сидь. Сам лідер "ВВ" займався створенням музики і аранжуванням, а музиканти групи вже її виконали та записали.

Окрім Устима в процесі були задіяні й інші діти Олега. Його старший син Роман і дочки Олеся та Зоряна знялися в кліпі.

Скрипка назвав роботу "патріотичним подарунком Пласту" українцям.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене в коментарях:

"Це хіт! 🌟"

"Спасибі, Тато виховав гідного сина України. Сильний голос, герой України"

"Я б навіть сказав, що Устим надія ВВ :)"

"Голос сильний у малого"

"Сильно! Устим, клас!"

"Гарний голос. Шкода, що сорочку не заправили і не попрасували (( однострій то обличчя пластуна. А кліп хороший"

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