На 64 - му році життя помер відомий американський актор Джозеф Сіраво, відомий за роллю батька Тоні Сопрано-Джованні Френсіса "Джонні" Сопрано з всесвітньо відомого фільму "Клан Сопрано"

Як передає Politeka.net, актор останнім часом боровся з онкологічним захворюванням. Про це передає The Independent. Акторові було всього 64 роки.

Він знявся в п'яти епізодах, які розіграли важкі відносини між Тоні Сопрано і його батьком. Новину підтвердив актор Джеррі Пасторе в Instagram, який поділився знімком Сираво зі зворушливим написом.

"Спочивай зі світом, мій дорогий друг, який провів неймовірний бій. Я буду сумувати за тобою. Побачимося на іншій стороні". Крім того Джеррі Пасторе написав, що Джозеф Сіраво був йому справжнім другом, яких рідко вдається зустріти в акторському середовищі.

Сіраво народився у Вашингтоні, округ Колумбія, перед тим, як почати акторську кар'єру, навчався в школі мистецтв імені Тіша. Першу роль він зіграв в 1993 році разом з Шоном Пенном і Аль Пачіно у фільмі "шляхи Карліто". Останньою роботою актора став фільм "Сирітський Бруклін" режисера Едварда Нортона.

Серед фільмографії у Сіраво такі фільми як "у пошуках одноокого Джиммі"," свідок проти мафії"," Закон і порядок"," Пані покоївка", "Зачарована", "Елементарно"," Сирітський Бруклін", "Американська історія злочинів".

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