Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка стала тренером вокального шоу "Голос країни", вразила пікантним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з ефіру, показавши свій неймовірно крутий лук. Для шоу Надя вибрала образ француженки, надівши беретик, топ і стильний піджачок.

"Вчора пройшов перший прямий ефір @goloskrainy_official. Неймовірно хвилюючий і для учасників, і для мене як тренера! На жаль, довелося попрощатися з трьома талановитими артистами. А з @S.lazanovskyi і @nikko._.official ми вже починаємо готуватися до наступного ефіру", - поділилася своїми емоціями після прямого ефіру Надія.

У коментарях молодій зірці залишили масу приємних відгуків про її стиль і команду на «Голосі».

"Яка краса!", "Приголомшливий образ! Просто вогонь", "Надія Володимирівна, незаконно бути такою красивою!", "Я не можу перестати дивитися на це нереально гарне вбрання", "у мене дійсно мурашки по шкірі!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що телеведуча Леся Нікітюк вирішила пожартувати над колегою.

"Дуже добре! До мого стилю ще далеко... але, не все відразу", - залишила вона коментар.

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