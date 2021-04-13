Володимир Дантес знайшов, чим "здивувати" дружину співачку Надю Дорофєєву - від сорому аж обличчя прикрив руками

Як передає Politeka.net, 30-річна Дорофєєва опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких відверто висміяла чоловіка.

Парочка перебувала в спальні, коли Надя побачила на екрані телевізора свого коханого в незвичному вигляді, на одній з його минулих робіт. Ще до весілля з Дорофєєвою Володимир був одним з ведучих кулінарного тревел-шоу "Їжа, я люблю тебе".

В очі відразу ж кидаються його круглі щічки й помітно пухкенькі руки. Судячи з реакції співачки, таким чоловіка вона ще не бачила. У Наді буквально трапилася істерика.

"Вова, просто є питаннячко - це, блін, хто?", - розсміялася вона та перевела камеру на збентеженого Дантеса, який заховав обличчя.

В цей час на екрані колишній Володимир вимовляв: "Холодець - це річ!!!".

"Звичайно, річ!", - не втрималася його кохана та залилася гучним сміхом.

"Вашій мамі зять не потрібен?", - Дорофєєва виставила ще одне старе фото, на якому її чоловік виглядав справжнім "пухлячком".

Нагадаємо, Надя з Володимиром одружені ось уже п'ять років, і по праву вважаються однією з найбільш неординарних і міцних пар вітчизняного шоубізу. Вони почали зустрічатися в 2011 році, познайомившись в поїзді по дорозі на спільний концерт.

Раніше ми розповідали, що Надя змусила публіку тремтіти, показавши відверте фото в білому халатику. На голові у зірки був закручений рушник у вигляді тюрбана. Надя надула губки, пославши повітряний поцілунок.

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