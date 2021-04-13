Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком з великою різницею у віці

Зараз популярна українська співачка з сім'єю перебуває на відпочинку в Дубаї, де насолоджується морем і жарким сонцем. Як повідомляє Politeka.net, Санта вирішила поділитися новим фото з відпочинку і розкрити подробиці своїх стосунків з чоловіком Ігорем Кучеренко.

Тему романтичних відносин співачки підняв один з її передплатників, який поцікавився у зірки: "Чи закохуєтеся в чоловіка заново час від часу?".

Санта зізналася, що це дійсно з нею відбувається.

"Постійно. Тому що мій чоловік - це цілий Всесвіт", - написала зірка.

Вона також поділилася зворушливим знімком, на якому вони з чоловіком і донькою Софією прогулюються по пляжу. Співачка при цьому виглядає абсолютно щасливою.

Як відомо, до Кучеренка Дімопулос жила в цивільному шлюбі з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля, а в 2012 році співачка вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Втім, через рік пара розлучилася, а ще пізніше Санта зізналася, що їхнє весілля було фейковим.

За співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка зірка вийшла в 2015 році. При цьому, новий обранець виявився старший за неї на 18 років. Раніше в одному з інтерв'ю Санта зізнавалася, що абсолютно не відчуває цієї різниці у віці.

"Мені ніколи не було цікаво з однолітками. Моє коло спілкування - це люди старші за мене, тому мені дуже комфортно в цих відносинах...я вважаю, що з ним я виросла років на десять, як мінімум", - розповідала співачка.

Нагадаємо, Дімопулос на відпочинку похвалилася новеньким авто і не втрималася від шпагату: "Вона тобі личить".

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