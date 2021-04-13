Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала свого маленького члена сім'ї
28-річна артистка продовжує завойовувати любов шанувальників, повідомляє Politeka.net. Співачка не тільки добре співає, але також вміє робити макіяжі, зачаровуючи щоразу новими образами.
До слова, у зірки добре серце - вона любить тварин. Цього разу у сторіс вона показала свого "малюка" - чотирилапого друга. Зірка схопила його на руки й притиснулася до нього обличчям.
Виявилося, красуня поплатилася за те, що залишила песика одного на п'ять хвилин, адже він забруднився - на морді і лапах була помітна отруйно-зелена фарба.
"Коли залишила дитину одну на п'ять хвилин", - написала Зарицька.
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До слова, сама KAZKA була практично без макіяжу і одягнена по-домашньому.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Зазначимо, співачка підтримує ЛГБТ-спільноту, а також регулярно стає учасницею акцій на захист прав жінок, людей з інвалідністю і тварин.
В одному з інтерв'ю зірка також прокоментувала негативні висловлювання в свою сторону, з приводу зайвої ваги.
За словами співачки, головне - подобатися собі в дзеркалі. Хоча Зарицька не проти скинути кілька кілограмів, все ж її думки про зайву вагу зникають, коли вона виходить на сцену. Артистка запевняє, що під час концерту, в якій вона формі, не грає ніякої ролі.
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