Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала свого маленького члена сім'ї

28-річна артистка продовжує завойовувати любов шанувальників, повідомляє Politeka.net. Співачка не тільки добре співає, але також вміє робити макіяжі, зачаровуючи щоразу новими образами.

До слова, у зірки добре серце - вона любить тварин. Цього разу у сторіс вона показала свого "малюка" - чотирилапого друга. Зірка схопила його на руки й притиснулася до нього обличчям.

Виявилося, красуня поплатилася за те, що залишила песика одного на п'ять хвилин, адже він забруднився - на морді і лапах була помітна отруйно-зелена фарба.

"Коли залишила дитину одну на п'ять хвилин", - написала Зарицька.

До слова, сама KAZKA була практично без макіяжу і одягнена по-домашньому.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зазначимо, співачка підтримує ЛГБТ-спільноту, а також регулярно стає учасницею акцій на захист прав жінок, людей з інвалідністю і тварин.

В одному з інтерв'ю зірка також прокоментувала негативні висловлювання в свою сторону, з приводу зайвої ваги.

За словами співачки, головне - подобатися собі в дзеркалі. Хоча Зарицька не проти скинути кілька кілограмів, все ж її думки про зайву вагу зникають, коли вона виходить на сцену. Артистка запевняє, що під час концерту, в якій вона формі, не грає ніякої ролі.

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