Світська левиця і модель Кайлі Дженнер у рожевому бікіні з принтом показала яскравий пляжний образ

Молода мільйонерка Кайлі Дженнер намагається виділитися на тлі сестер яскравим образом. Кожен раз, навіть на пляжі, дівчина намагається вибрати ідеальні луки, які б зробили її вигляд більш сміливим і привабливим. Цього разу на фан-акаунті вирішили згадати пляжний наряд Кайлі, в якому вона веселилася на яхті.

Так, дівчина одягла стильний рожевий бікіні насиченого відтінку, причому маленькі різнокольорові вставки ідеально поєднувалися з накидкою-хусткою, пов'язаною на стегнах дівчини. Квітчаста напівпрозора тканина із зображенням квітів ідеально поєднувалася з купальником. Тому, щоб показати свої квіточки на стегнах, Кайлі злегка повернулася в сторону.

Навіть на відпочинку зірка не стала показувати справжню себе і підкреслила вилиці бронзатором, а губи нюдової помадок. Сонцезахисні окуляри і проста зачіска завершили образ Кайлі.

Завдяки вдалій позі дівчина також похвалилася схудлими стегнами і акуратними ногами без целюліту.

На іншому фото Кайлі з'явилася в сліпучому жовтому купальнику цікавого фасону, який підкреслив не тільки апетитні форми красуні, але і ідеальний загар на її тілі. Волосся дівчини розпущене і розпатлане вітерцем, а на її обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

"Ти виглядаєш божественно"," ти ЧУДОВА"," Королева посилає феромони"," я просто хочу так виглядати"," Кайлі, будь ласка, вийди за мене заміж"," красуня"," приголомшливий вид"," який гарний купальник"," ти ідеальна жінка", - пишуть в коментарях до фото Дженнер.

Нагадавши, безсоромна і гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в салатовому бікіні гарненько " підсмажилася "на сонці:"Комплект на мільйон".

Як повідомляла Politeka, Спекотна Кортні Кардашьян показала соковиту фігурку в розкішній спальні:"тіло мрії".

Також Politeka, Сестрички Кайлі Дженнер і Кортні Кардашьян показали, хто гаряче, приспустивши вузькі вбрання: "як матуся".