Колишній суддя шоу "Х-фактор" відомий репер Серьога зізнався, що став алкоголіком

Як повідомляє Politeka.net , відомий білоруський репер Серьога, який довгий час проживає в Україні, відверто зізнався, що свого часу став алкоголіком. За словами артиста в якийсь момент у нього збіглися всі ознаки цієї хвороби і він прийняв рішення кинути пити. Про це Виконавець розповів в інтерв'ю в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

За словами Серьоги, він був справжнім алкоголіком. "Я раніше був алкоголіком... Були моменти, коли я, по тій же "Вікіпедії" якщо йти, реєстрував у себе три або чотири ознаки алкоголізму", - зізнався артист. Він також заявив, що саме тому і перестав пити зовсім, через ці ознаки. Зараз репер не вживає алкоголь зовсім.

Серьога також додав, що він відноситься до людей, яким взагалі не можна пити, йому це абсолютно не потрібно. При цьому він нормально сприймає людей, які іноді випивають алкоголь, але знають міру в цьому. "Це частина культури. Але я для себе поставив крапку кілька років тому. Для мене це пройдений етап", - заявив він.

За словами артиста, він пив не дуже багато, але досить часто. Одним з найулюбленіших спиртних напоїв у Серьоги було вино. Він зізнався, що за раз міг випити навіть кілька пляшок цього напою. Також виконавець відверто зізнався, що зараз йому іноді не вистачає цього. "Коли я бачу хороше, дороге, якісне вино, я заздрісно проводжу його поглядом", - підсумував репер.

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