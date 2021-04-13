Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret, яка відома своєю екзотичною зовнішністю, вразила пікантним видом на ліжку

Як передає Politeka.net, всі моделі Victoria's Secret активно ведуть свій Instagram, не відходячи від теми білизни і купальників. Красуні із задоволенням балують своїх шанувальників, поки показів іменитого бренду немає. Келлі Гейл не виняток. По фото видно, що вона кайфує від своєї ідеальної фігурки, тому регулярно публікує соковиті фото.

Свіжим фото Келлі перевершила всі очікування. Вона позувала в чорній мереживній білизні, яка ідеально гармоніювала з її смаглявою шкірою. Красуня вигнулася на ліжку, показавши вигини свого тіла у всій красі.

У коментарях молодій зірці подіумів залишили масу приємних слів.

«Відмінно. Тепер мені теж потрібно змінити ковдру", "це просто казка", "можна полежати поруч?", "Візьми мене з собою на прогулянку", "завжди вау", "Солодка мрія", "ти бомба уповільненої дії", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Келлі з'явилася на новому фото в купальнику. Волосся красуня зібрала в кіски, знявши себе на телефон зверху. Модель захопила ідеальною фігурою.

Нагадаємо, що Келлі Гейл з Victoria's Secret непристойно широко розставила ніжки в крихітному бікіні: "мрія будь-кого...".

Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл з Victoria's Secret в білизні дозволила заглянути до себе у ванну:"приголомшливо красива".

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в білизні залізла на кухонний стіл, розставивши ніжки: "улюблений сніданок".