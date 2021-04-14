Ані Лорак полетіла відпочивати на Мальдіви, а дочку залишила з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу

Як повідомляє Politeka.net, поки артистка ділиться на своїй сторінці в соцмережі кадрами відпустки, Мурат показує, як проводить час з 9-річною донькою.

Схоже, вони зовсім не нудьгують і записують забавні відео.

"Це моя дівчинка", - підписав Мурат кадр з донькою.

Також екс-чоловік співачки показав у своїх сторіс милу собачку Лорак.

Зазначимо, про поповнення в родині Лорак повідомила на початку цього року. Тепер разом із зіркою і її дочкою Софією живе чотириногий-кошлатий щеня породи мальтіпу. Вихованець також став регулярним гостем сторінки Лорак в "Instagram".

Ім'я чотириногому другу вибрала дочка Лорак-Софія.

Нагадаємо, напередодні Лорак засвітила знімок з сонячного курорту.

На знімку співачка позує в короткому літньому платті і величезному капелюсі на пляжі біля зростаючої поруч Пальми.

"Пора прийняти свою порцію вітаміну D", - написала вона.

Відзначимо, все це сталося на тлі чуток про возз'єднання Ані Лорак з Муратом. Нещодавно вони разом з'явилися на вечірці у Філіпа Кіркорова, де танцювали разом і веселилися.

Як відомо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.

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