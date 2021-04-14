Відома співачка Оля Полякова, показала молодшу дочку і потрапила під шквал критики з боку шанувальників

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram знаменита співачка і ведуча, вирішила продовжити показувати свої рецепти для шанувальників. не так давно Полякова давала майстер-клас з приготування кабачкових млинчиків, а тепер вирішила показати, як готує разом зі своєю молодшою дочкою Алісою корисні панкейки.

"Сьогодні Аліса готує для вас дієтичні панкейки з готової суміші для випічки без борошна, без цукру і без глютену 🥞. Готувати швидко і смачно🤤", - написала Полякова в коментарі до відео.

Шанувальники, подивившись відео вирішили, що, на їхню думку, молодша дочка Аліса не дуже добре вихована. "Культура що у дітей що у матусі", - почали критику фоловери.

Багатьом рецепт панкейків і приготування Аліси сподобалося, проте ще більша частина фанатів розкритикували зірку:

"Оля, наскільки я захоплююся тобою! Але Алісу ти явно напружуєш і пригнічуєш - ось тому у неї проявляються такі манери в поведінці 😏", "Ну мама та супер, ну дочки це щось, просто поводяться жахливо позорище!", "Дівчинка взагалі вираз не підбирає, начебто не маленька вже", "Бомж Валера😂Аліса Я тебе обожнюю👍 😆 😀", "Головне соплі витерти рукою і в млинці їх)👏", "Яка невихована дівчинка....просто неприємно дивитися...це ж перед камерою і так себе вести ...",- заявили шанувальники.

Нагадаємо, що як Полякова виглядала до того, як стати блондинкою, цікаві фото вже в мережі: "вона завжди була...".

Як повідомляла Politeka, дочка Олі Полякової здивувала зовнішністю після нового експерименту: "з милого персика в...".

Також Politeka писала, що перший учасник другого сезону шоу " Маска "викликав переполох, Полякова в екстазі:" де Данилко?".