Стала відома доля законопроекту, який передбачає введення штрафів до 8,5 тисяч гривень за порушення режиму самоізоляції
Як передає Politeka.net, Верховна Рада відхилила ініційований Кабінетом Міністрів України проект закону.
Законопроект № 4540 Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, що стосуються запобігання поширенню COVID-19, народні депутати розглянули на другому позачерговому пленарному засіданні у вівторок, 13 квітня.
Згідно з проектом закону, порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).
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Прийняття радяючого законопроекту" Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 " № 4540 у першому читанні підтримали 199 народних депутатів на позачерговому планерному.
Разом з тим 217 парламентарів підтримали пропозицію спікера відправити законопроект на доопрацювання в профільний комітет і 215 – суб'єкту законодавчої ініціативи.
Зазначимо, за офіційними даними МОЗ, за минулу добу 13 квітня в Україні зафіксували 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби-19, 467 - померлих і понад 5 тисяч госпіталізованих.
Були госпіталізовані-5 063 людини; летальних випадків - 467; одужали - 12 384 людини.
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