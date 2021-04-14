Що чекає на українців

Стала відома доля законопроекту, який передбачає введення штрафів до 8,5 тисяч гривень за порушення режиму самоізоляції

Як передає Politeka.net, Верховна Рада відхилила ініційований Кабінетом Міністрів України проект закону.

Законопроект № 4540 Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, що стосуються запобігання поширенню COVID-19, народні депутати розглянули на другому позачерговому пленарному засіданні у вівторок, 13 квітня.

Згідно з проектом закону, порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).

Прийняття радяючого законопроекту" Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 " № 4540 у першому читанні підтримали 199 народних депутатів на позачерговому планерному.

Разом з тим 217 парламентарів підтримали пропозицію спікера відправити законопроект на доопрацювання в профільний комітет і 215 – суб'єкту законодавчої ініціативи.

Зазначимо, за офіційними даними МОЗ, за минулу добу 13 квітня в Україні зафіксували 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби-19, 467 - померлих і понад 5 тисяч госпіталізованих.

Були госпіталізовані-5 063 людини; летальних випадків - 467; одужали - 12 384 людини.

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