Відома українська актриса Лера Товстолес, показала себе і відповіла на питання

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес вже кілька років є актрисою "жіночого кварталу". Красуня активно веде соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес, не соромлячись робити досить провокаційні образи.

Цього разу на фото Лера здалася в нижній білизні. Товстолес стояла спереду, поки роздягнена подружка обіймала красуню ззаду. Дівчата посміхалися і позували перед камерою, хвалячись фігурою.

"У Playboy знялася б?",- написали питання Лері в сторіс Instagram.

"Все залежить від стилю фотосесії і мого настрою", - відповіла дівчина і додала ролик, де грає з подружкою.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться додати: "розкішна крихта, так і вабить".

Ми писали, що зірка "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Лера Товстолес розпалила публіку яскравим фото, нарвавшись на компліменти.

"26. У мене сьогодні день народження 😃", - повідомила Товстолес, продемонструвавши крупним планом красу, якою її щедро нагородила природа. Ніжні риси обличчя, мигдалеподібні очі і пухкі губи-хто від такого встоїть? Публіка засипала актрису компліментами.

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