Телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк вирішила труснути старовиною і згадати про своє минуле
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс телеведуча влаштувала перегляд старих альбомів з фотографіями. Леся показала, як виглядала в шкільні роки, а також засвітила фото з часів, коли вона тільки стала популярною в столиці.
На фото Леся показала яскраві образи, які вона втілювала на сцені Comedy Club UA. Крім цього, Нікітюк згадала, що ще в той час перетиналася з Каменських. Вона вирішила пожартувати над співачкою.
"Насправді вистачить приколюватися. Подивіться, якою красивою дівчинкою я стала. Це вже потім у Києві. Золотий час-Comedy Club UA. Лесечка палить на сцені. Настя Каменських в залі сидить, курить кальян і плескає в долоні", - заявила Леся.
Після вона показала своїх колег, з якими підкорювала столицю. Знайшовся і знімок з Каменських.
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"А ось і Настя Каменських. Ось вона! Підійшла сфоткатися. Так, так, так", - постібалась Нікітюк.
Варто відзначити, що Насті жарт сподобався, так як вона зробила репост запису у себе в Instagram.
Як відомо, Леся Нікітюк почала грати в КВК ще під час навчання в Інституті. У 2009 році її з подругою запросили виступати в «Бігуді шоу», а в 2011 році Леся і Ольга підірвали сцену «Розсміши коміка».
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