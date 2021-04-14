Світська левиця і модель Кайлі Дженнер показала яскраві кадри з особистого літака

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель, світська левиця і телезірка Кайлі Дженнер, яка має свій косметичний бренд і є однією з найбагатших дівчат світу, часто радує свою багатомільйонну аудиторію в Instagram жаркими фотосесіями і відвертими нарядами. Так, цього разу апетитна красуня здалася перед камерою в особисто літаку, де влаштувала чергову фотосесію.

На нових фотографіях Кайлі відображена на борту повітряного судна, вона ефектно позує фотографу, розкинувшись в кріслі. Перед камерою красуня з'явилася в стильному вбранні - на ній світлий костюмчик цікавого фасону і текстури, під піджаком якого видно спокусливий вузький топ, який ледь утримує апетитні принади зірки. Волосся моделі розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до фотографій Дженнер загадково написала:"це бізнес, дитинко". А зачаровані фанати почали активно обговорювати її знімки, засинаючи компліментами в коментарях до фото. "Не можу дочекатися, щоб побачити, над чим ви працюєте", "Ти така приголомшлива! Серце, душа, дух! Я в захваті", "Обожнюю відповідну форму!", "Королева", "Красуня", "Чудова", - пишуть користувачі в коментарях до фото Кайлі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер в салатовому бікіні гарненько "підсмажилася" на сонці: "Комплект на мільйон".

Як повідомляла Politeka, Спекотна Кортні Кардашьян показала соковиту фігурку в спальні: "Тіло мрії".

Також Politeka, Сестрички Кайлі Дженнер і Кортні Кардашьян показали, хто гаряче, приспустивши вбрання: "Як матуся".