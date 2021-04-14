Вимоги для отримання субсидії для українців стали жорсткішими
Кабінет Міністрів України вирішив змінити правила отримання державних виплат для оплати послуг ЖКГ. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, пише Politeka.net. Відповідну постанову уряд прийняв 14 квітня.
Так, тепер при призначенні допомоги будуть враховуватися отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів та інші кошти.
Крім того, за новими правилами, забороняється діяльність комісій, утворених місцевими органами влади, які могли призначати субсидії в окремих випадках.
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Плюс при призначенні субсидій посилюються вимоги в частині одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, покупок іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону та інше.
Нагадаємо, всім бажаючим отримати субсидію потрібно подавати декларацію про доходи. Це стосується не тільки нових пільговиків, а й старих.
Зазначимо, так протягом травня-вересня 2021 року документи, необхідні для призначення субсидії, приймаються структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних державних адміністрацій, крім певних способів їх подачі, також у паперовому вигляді.
Підкреслимо, сьогодні в Україні субсидією користуються понад шість мільйонів сімей. За прогнозами аналітиків, з останніми підвищеннями тарифів на житлово-комунальні послуги зросте кількість людей, нездатних оплатити комуналку.
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