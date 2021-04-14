Вимоги для отримання субсидії для українців стали жорсткішими Кабінет Міністрів України вирішив змінити правила отримання державних виплат для оплати послуг ЖКГ. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, пише Politeka.net. Відповідну постанову уряд прийняв 14 квітня.