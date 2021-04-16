Відома співачка Настя Каменських показала, як веселиться на узбережжі разом з кращою подругою

Кілька днів тому Настя презентувала перший випуск свого реаліті-шоу, в якому разом з подругою Ганною Завгородньою, мамою і двома помічницями вирушила у відпустку. У Мексиці зірка має намір показати справжню себе і не ховатися під фільтрами.

Як підмітила Настя, вона знає, що виглядає не ідеально і раніше дуже соромилася свого тіла, поки худла. Тепер приймає себе такою, яка є, навіть якщо набирає зайвого. Як можна помітити, схоже, поки що дівчині комфортно в своєму вигляді і вона буде показувати всю себе без збентеження.

На прогулянці з кращою подругою на узбережжі Настя пройшлася в коротенькій кольоровій сукні з відкритим декольте. Причому під час свого позування зірка покрасувалася і п'ятою точкою – наряд її задрався вгору, коли вона стрибала, але Каменських тільки посміялася і повернулася до камери назад.

Також своєму Instagram Настя Каменських розмістила колаж" до і після "в якому показала свої фото часів"до схуднення".

"Довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того що ми повинні... Ми просто зобов'язані‼️ любити себе . Я рада, що нарешті я прийшла до цього. Дівчатка, пам'ятайте про це завжди! Ви у себе найважливіші. Любіть себе❤️", - зазначила Настя.

Шанувальники оцінили щирість своєї фаворитки:

"А мені до більше подобається Настя вона така солодка булочка🔥", " Бодіпозитив увійшов в чат))", "ви крута🔥, спасибі вашим батькам, що створили такого світлого людини😍", "буті в гармонії з собою - це насолода. Захоплююсь вами, вашою силою волі. Ві дуже гарна ❤️"," Пампушка теж норм", "Ви красуня в будь-якій вазі" складочки і зморшки ролі не грають. Головне, що у вас прекрасна душа, щирий погляд і весела відкрита посмішка".

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