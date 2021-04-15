Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі постала з посивілою шевелюрою, підкоривши природною красою

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram, присвяченому життю знаменитостей SUPER, розмістили кілька фотографій сивочолої Моніки Белуччі.

Як виявилося, Моніка Белуччі не спроста вирішила показати світу сиву голову, а це роль актриси в чарівному фільмі. Ось що пишуть в пабліеке: "56-річну Моніку Беллуччі помітили на зйомках другої частини фільму "Чаклунка приходить вночі". І якщо в звичайному житті спекотна італійка чаклує тільки над своїм вечірнім макіяжем, то на цих фото вона постала в образі головної героїні Долорес-доброї чаклунки, яка присвячує своє життя дітям ".

Шанувальники визнали, що час нещадно до зірок, проте велика актриса прекрасна в будь-якому вигляді.

Багато фанатів Белуччі запам'ятали її за найяскравішими ролями, і не в силах спостерігати як старіє їх кумир.

У каруселі можна побачити більше фотографій, гортайте:

Фанати під постом про зірку світового кіно пишуть:

"Все таки час нікого не щадить", " завжди хороша!!!", "Виняткова природна краса і благородство душі!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Прекрасна жінка !", "Звичайна бабулька", " жінка спокійно прийняла свій вік без психіатричних зрушень, не скочуючись в крайності. Поважаю", "нічого красивого в ній вже не залишилося" ," найкрасивіша чаклунка😍 🔥"," та у неї і гриму то особливо немає", "старенька, зате природна", "вона завжди красива😂", - відгукнулися шанувальники.

Нагадаємо, що пишногруда Моніка Беллуччі вразила видом з афрокудрами і в атласному вбранні: "Не для простих смертних"

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі блиснула солодкими місцями в мереживі, позбавивши чоловіків сну: "Афродіта»

Також Politeka писала, що 56-річна Моніка Белуччі засліпила " улоговинкою гріха "в вбранні з глибокими вирізами:" Муза..."