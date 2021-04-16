Американська модель і актриса Емілі Ратаковски до того, як стала мамою, вела активне світське життя

Особисте життя Емілі почала знову цікавити фанатів після того, як Ратаковскі народила і вразила всіх фігурою буквально через місяць після пологів. Ідеально струнка красуня не стала бентежитися і навіть блиснула бюстом без збентеження.

При цьому на фан-акаунтах згадують, якою Емілі була до дитини в цілому. Хоч Ратаковскі і була завжди худою і дивовижно стрункою без спорту, її витівки завжди вражали мережу. Вона не боялася критики і легко позувала в туалеті без верхнім одягом, міряючись достоїнствами з красунею-подругою - знаменитою зіркою Instagram Кім Кардашьян.

Причому робили це зірки без білизни, просто виставивши нецензурні жести руками і продовжуючи хвалитися власним тілом. Відзначимо, Емілі вважає, що в будь-якому стані людина прекрасна, тому не боїться бути природною на камеру.

А свіже фото, на якому Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, шокували фанатів. Схоже, зірка собі не відмовляє і в коктейлях. На знімку можна помітити, як Ратаковскі тримає в руках келих.

"Мамина ніч; будь ласка, не вживайте алкоголь, якщо ви годуєте грудьми; чудово🧡 🧡; мам, гаразд! 😂 🙌 ; так красиво!!; я дивлюся з повагою; Хіба ти не годуєш грудьми ... ти п'єш ??; Що за Краса; Де моє запрошення; Як ви ставитеся до годування? Думаю, вони стали більше, ніж раніше,; тепер це те, що ми називаємо кращим дитячим рестораном в місті, два лимони разом🍈 🍈», - відповідають фанати.

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