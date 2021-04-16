Відома модель Келлі Гейл, зірка Victoria's Secret, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Келлі Гейл стала дуже популярною завдяки бренду Victoria's Secret. Дівчина зібрала сотні тисяч фанатів в Instagram, де розбурхує розкішними образами і мотивує займатися спортом.
Зірка стояла серед кімнатних квітів, надівши синє коротке плаття. Дівчина не одягала білизну, трохи вигнувшись для кадру.
"Синій, напевно, мій новий улюблений колір", - написала Келлі під фотографією.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чудова", " Ух ти. Ти чудово виглядаєш", " чудово. Синій відмінно виглядає на тобі", "Вау, просто вау", " така красива Келлі !!", "Виглядає шикарною дівчинкою", " Люблю тебе в синьому!", "Абсолютно приголомшливо", "цей колір такий ідеальний", " чудово. Люблю це плаття, твоя принадність", " надіти можна буквально все!".
Ми писали, що супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила фанатів, поставши перед камерою в мікро-бікіні на відпочинку.
Так, кадр Гейл вирішила ніяк не підписувати. На ньому супермодель позує в міні-купальнику, завдяки якому в камеру потрапила бездоганна фігура дівчини.
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