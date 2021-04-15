Українська актриса театру і кіно Олеся Жураковська розповіла про страшну подію, що сталася в її житті, після якої вона дивом залишилася жива

47-річна актриса вже давно полюбилася глядачам, завдяки своїм ролям в серіалах "Кріпосна"," Папік" і "Мама", повідомляє Politeka.net. Днями зірка дала інтерв'ю, в якому поділилася планами про творчість, а також розповіла про особисте. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, Олеся згадала про страшний випадок, що стався на дорозі під Києвом. За словами актриси, на зустрічній смузі водій одного з авто несподівано вирішив розвернутися, а другий - обігнати його. В результаті сталося зіткнення, одна з машин вдарилася об відбійник, "злетіла" і ледве не придавила Жураковську на авто.

"У мене автомобіль зі скляною стелею. І на мене просто падав автомобіль - злетів у повітря і падав", - розповіла актриса.

За зізнанням артистки, в той момент час для неі ніби сповільнилося, і їй ніби хтось сказав, що потрібно робити. Зірка встигла зробити маневр, щоб уникнути попадання під падаючу машину. Після події зірка не могла прийти в себе, і коли все закінчилося, вона помолилася.

"Спочатку вийшла і вилаялася, а потім помолилася", – зізналася вона.

Артистка поділилася, що, на щастя, всі учасники ДТП залишилися живі.

Нагадаємо, "Зашибісь, йшов сьомий рік війни": в Україні знову почали знімати акторів з Росії, Олеся Жураковська розкрила деталі

Як повідомляла Politeka, відома актриса поманила забороненим трикутником в міні-бікіні: "Боже мій, я горю"

Також Politeka писала, що відома актриса полізла на пілон, показавши Борисюку і дочки, на що здатна: "Лопес доведеться посунутися"