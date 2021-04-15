Популярна співачка і блогер Настя Каменських показала чергове фото з Мексики, де проводить час з мамою і подружкою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Настя розмістила фото з мамою та Анною Андрійчук, екс-дружиною позитиву. Як відомо дівчата вирушили в екзотичну Мексику для перезавантаження. Крім того в Мексиці Настя почала своє реаліті-шоу "Девочкит рулять".

Вже відбулося три серії шоу, які викликали інтерес у шанувальників. У своєму шоу Настя розповідає про те як навчитися любити себе такою, яка ти є, неідеальною.

Чергове фото з мамою і Ганною Настя підписала Великим постом про те, як вона рада опинитися разом з близькими подругами в цьому чудовому місці. Вона підкреслила, що відчувала, що кожній потрібна була ця поїздка-перезавантаження, і вона рада, що мама і подруга поділяють разом з нею всі перипетії поїздки.

"Нам так важливо було наповнитися, щоб продовжувати відчувати багатогранність світу і відображати його в кожній з нас. Адже в жінці стільки різноманітних емоцій: від щастя до смутку, від сміху до сліз. І так важливо не втрачати жодного з цих почуттів. Я тепер кожен день кажу собі: "щоб не сталося, проживай, приймай і йди вперед посміхаючись! А якщо захотілося поплакати - плач! Ти людина, ми багатогранна у своїх емоціях! Живи ними, відчувай їх!",- написала зірка.

"Це так здорово що ви всі разом)", "я б теж хотіла виїхати куди-небудь разом з мамою і моєю сестричкою, ми теж недавно втратили тата і я знаю на скільки це боляче ...", "Відпочинеш від потапа...соскучишся...і будеш любити його з новою силою....", "Настя так написала, як ніби їй років 70 і вона війну пройшла і орала на заводі все життя, чому перезавантаження?", "Круто 🔥", "Лідія Петрівна - красуня😍", "Настя 💔 дякую за твою ❤️ і за те, що завжди поруч", - відгукнулися шанувальники.

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